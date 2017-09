Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter Stories :Les notes tombent. Les voici :- Multiplayer.it : 9/10- The Games Machine : 8.8/10- IGN Spain : 8.6/10- Hobby Consolas : 8.6/10- GamingTrend : 8.5/10- Nintendo Enthusiast : 8.5/10- Gaming Nexus : 8.5/10- XGN : 8.5/10IGN Italia : 8.3/10- Meristation : 8.2/10- Cubed3 : 8/10- Everyeye.it : 8/10- Cubed3 : 8/10- NintendoWorldReport : 8/10- Eurogamer Italy : 8/10- FNintendo : 8/10- NintendoWorldReport : 8/10- JeuxVideo.com : 15/20- SpazioGames : 7.5/10- Destructoid : 7/10- Jeuxvideo-live.com : 14/20- TheSixthAxis : 7/10- Trusted Reviews : 7/10- Destructoid : 7/10- Gamekult : 5/10Et pour finir, voici sa moyenne Metacritic actuelle :De très bonnes notes donc.Pour rappel, cette exclusivité 3DS sortira officiellement demain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1429775

posted the 09/07/2017 at 05:25 PM by link49