A l'instar des productions Level-5 cross-media dont il s'est clairement inspiré,Il charme pendant quelques heures lorsqu'on découvre encore les systèmes de jeu et les prémices du scénario, puis s'enlise dans des poncifs du genre et une routine qui rendent vite l'aventure plus laborieuse qu'amusante. Pour ne rien arranger, le titre de Capcom est parsemé de soucis d'affichage et de temps de chargement - en particulier sur 3DS normale - qu'il est difficile d'ignorer lorsqu'on se promène à travers un monde finalement assez peu ouvert. Autant dire que les adeptes de la formule originale de Monster Hunter et les baroudeurs du RPG pourront passer leur chemin, mais peut-être que les plus jeunes trouveront quand même leur bonheur dans cet épisode alternatif loin d'être complètement raté.