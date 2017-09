Gros report sur l'histoire revente de HTC, il est rapporté que Google est sur le point de racheter la division mobile de HTC et que HTC ne gardera ensuite que sa division VR, celle du HTC Vive. C'tait clair que le caque était un succès, mais visiblement ils semblent vraiment ravis, truc qui choque pas vu le nombre de fois qu'ils avaient dit qu'ils voulaient se concentrer sur la VR après la sortie du Vive. Ducoup, prochain Pixel, encore HTC probablement ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/07/2017 at 03:46 PM by realitevirtuelle