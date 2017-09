Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Gameblog lui avait attribué la note de 9/10 à sa sortie. Pour la troisième fois, après les tests de Flower et The Journey, Gameblog modifie sa note et lui attribue la note parfaite de 10/10. Voilà qui permet d’ajouter une nouvelle note parfaite au tableau de chasse du jeu, qui rappelons-le, a été élu par EDGE comme le meilleur jeu de tous les temps…Source : http://www.gameblog.fr/news/70346-nous-avons-modifie-la-note-de-zelda-breath-of-the-wild-et-on