Actualité

C'est via Twitter que la page officielle Xbox a annoncé que Forza Motorsport 7 venait de passer Gold, c'est à dire que son développement est officiellement terminé et que le jeu va être envoyé en impression.



Une démo est également annoncée, et sera disponible le 19 septembre prochain sur Xbox One et PC.



Pour rappel, le jeu sortira le 3 octobre 2017 (accès anticipé le 29 septembre pour l'édition gold) sur Xbox One et One S et le titre sera optimisé au lancement de la Xbox One X le 7 novembre prochain.