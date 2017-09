Dans ce jeu d'horreur, le joueur se retrouvera littéralement dans la position de Cassie. En effet, pour se diriger, il devra utiliser les sons pour se créer une image à la manière d'un sonar afin de se repérer plus facilement dans l'espace. Néanmoins, le joueur devra jauger la fréquence des sons qu'il émettra s'il ne veut pas attirer les différentes créatures qui hantent les lieux. Perception sortira sur Switch en 2017 sans plus de précisions.

Développé par The Deep End Games, studio fondé par des anciens de chez Irrational Games (Bioshock), ce projet vous permettra de diriger Cassie, une jeune femme qui souffre d'un handicape important puisqu'elle est aveugle. Néanmoins, cela ne l'empêchera pas d'aller visiter une maison particulière qui hante ses esprits à travers ses rêves. Forcément, son exploration ne se fera pas sans problème puisque des évènements paranormaux semblent se produire dans la bâtisse.

posted the 09/07/2017 at 01:50 PM by gunstarred