Nintendo vient d'annoncer un partenariat avec le fabricant de supports de stockage flash SanDisk. L'occasion pour la firme nippone de préciser qu'une carte microSD sera nécessaire pour profiter pleinement du contenu de certains jeux de la Switch, en l'occurrence les plus volumineux.traduction :"Une carte microSD sera nécessaire pour certains jeux Nintendo Switch contenant une quantité particulièrement importante de contenu et nécessitant un espace de stockage supplémentaire pour que les joueurs puissent profiter pleinement de l'expérience.Si vous achetez une version physique d'un jeu qui nécessite une carte mémoire microSD supplémentaire, vous pourrez jouer une partie du jeu immédiatement (par exemple, des niveaux ou des modes spécifiques). Pour profiter pleinement du jeu, il faut télécharger des données supplémentaires. Selon les besoins de stockage de chaque jeu, il peut être nécessaire d'acheter une carte microSD pour augmenter l'espace de stockage. Lors de l'achat d'une version numérique du jeu, il peut également être nécessaire d'acheter une carte microSD en fonction des besoins de stockage du jeu et du stockage disponible sur la console Nintendo Switch du consommateur."sauf que ce jeu NBA2K18 fais moi de 32go mais visiblement ils ont préféré utilisé une carte mémoire plus petite pour limiter les coûts....y aurait-il un lien avec l'annonce des carte microsd estampillé Nintendo ?