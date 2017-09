Skyrim est gratuit tout le week-end sur One.Il vous faudra tout de même télécharger les 23.8 Go nécessaires à son fonctionnement sur votre Xbox One. En un week-end il est possible d’obtenir quelques succès puisque le titre en compte 75 pour un total de 1550G. Il sera toutefois difficile de terminer l’ensemble du jeu.Perso, pas le courage de le refaire après l'avoir fait sur PS3