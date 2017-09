Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, on a appris que le jeu Resident Evil : Revelations 1+2 sortira le 28 novembre prochain en Europe. Dans la boite, seul le premier sera disponible, le deuxième étant à télécharger grâce à un code fourni dans la boite.Aujourd’hui, Capcom précise que le jeu Resident Evil Revelations 2 pèsera 26 GB sur Nintendo Switch. Or, la Nintendo Switch a une capacité de 25.9 GB. Si vous voulez installer le jeu, il faudra forcément investir dans une carte…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1429727

posted the 09/07/2017 at 11:48 AM by link49