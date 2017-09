Bon j'ai pas l'habitude de posté des vidéo de Julien Chieze, car c'est pas que je l'aime pas, mais il dis beaucoup de merde : il a vraiment été journaliste? c'est pas une question d'hardcore gamer, mais de logique. Ensuite la comparaison entre un journaliste sportif et jv n'a rien à voir, le mec te compare des trucs, mais c'est pas possible.

Who likes this ?

posted the 09/07/2017 at 11:41 AM by shincloud