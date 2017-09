Dans le cadre d'un entretien avec Brendan Greene, Games Industry a tenté d'en savoir plus sur les circonstances de ce rapprochement et sur la façon dont Microsoft est impliqué après avoir été promu éditeur du jeu sur Xbox One.



« Maintenant que nous sommes publiés par Microsoft, ils envoient du personnel dans nos bureaux en Corée et en Espagne, où ils vont nous aider à porter le jeu. L'équipe de développement principale est toujours en train de travailler sur la version PC »



« Nous avons fait ce partenariat d'édition pour l'expertise qu'il nous apporte, pas seulement pour la version Xbox mais aussi pour la version PC. Nous évoluons sur Windows qui est un produit Microsoft, et nous travaillons avec eux pour améliorer la sécurité contre la tricherie. »



L'auteur raconte également une anecdote selon laquelle les développeurs de Rare lui ont proposé d'améliorer le rendu de l'eau de PUBG en partageant gratuitement la technologie utilisée pour les flots de Sea of Thieves. Quant au sujet du crossplay PC/Xbox, Brendan Greene reconnaît que la question est à l'étude mais il aimerait pour cela que les joueurs s'affrontent avec les memes armes (clavier/souris contre clavier/souris ou manette contre manette). Le support du clavier/souris est d'ailleurs en cours de développement sur Xbox One.



Concernant un éventuel portage PS4 : « Comme je n'arrête pas de le dire, notre équipe est vraiment limitée pour le moment, nous pouvons seulement nous focaliser sur PC et Xbox. Nous n'avons pas le temps pour autre chose et Xbox a un programme d'accès anticipé qui nous permet de développer le jeu avec les joueurs. »