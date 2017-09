Si beaucoup on était très déçu de l'E3 2017, je pense que ça était à cause des grosses absences coter jap, a part quelques uns, des annonces étaient complètement absent malgré de très gros leak ou rumeur.Pire Sony a officialisé que la conférence a été changée au dernier moment...(d’où la phrase phare de l'été c'est la faute a MicroSoft )Cette fois aucune retenue, les ventes de la PS4 ne sont pas extraordinaires au Japon comparé à ces grande sœurs et Sony doit faire fort au pays du soleil levant plus que jamais avec une Switch qui cartonne là bas, je crois donc que les japs vont dégainer l'artillerie lourde pour un TGS mémorable avec :FF XV Online et peut être le DLC ArdynHokuto a pain !Du Yakuza of course.Resident Evil VII du gameplay du DLC Not a Hero (bientôt la réponse si c'est vraiment...Lui? ) et End of Zoé.Death StrandingNino Kuni 2Shenmue IIIDBZ Fighter ZMario OdysseyXenoBlade Chronicles 2Metroid Prime 4 et pas en wallpaperThe Evil Within 2Monster Hunter WorldLes Boss des Boss...C'est Platinum !Le nouveau projet de FromSoftware ou BB2 ?Après l'excellent Ni oH, Hayabusa se doit de revenir !Après la merdasse occidentale de DMC devil may cry, Dante se doit de revenir et en urgence!Shadow of the colossus Remake :FF VII RemakeEncore une fois pour moi le jeu que j’attends le plus comme chaque salon :Resident Evil 2 RemakeAu passage il y a tous les resident evil sur PS4 sauf le 3 je vois mal Capcom laisser un trou RE 3 Remake sur ps4?Et enfin...LE BGE ! ...de Konami...