Hello, au cas où ça intéresse quelqu'un, je vend mon collector Saint Seiya PS3 HeadGear Edition complètement neuf (jamais ouvert).Prix : 50€Région Parisienne et remise en mains propres uniquement car vu la la taille de l'objet je le confierai pas à la posteAvis aux collectionneurs ! Moi j'ai plus assez de place chez moi pour stocker ^^

posted the 09/07/2017 at 07:42 AM by nekopirate