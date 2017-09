Voici une Rumeur autour de la Saga Bayonetta :Un tweet du fondateur de PlatinumGames Hideki Kamiya semble laisser entendre que le jeu est en préparation. Si cette indication est averée, nous pourrions bientôt obtenir ce dont nous avons réclamé depuis la fin de Bayonetta 2 dans un avenir proche.De plus, il semblerait bien que le jeu Bayonetta 3 est maintenant en développement. Il serait annoncé dans le prochain Nintendo Direct, juste après l'annonce des portages des deux premiers Opus. D’autres projets Nintendo en collaboration avec Platinum Games seraient en route, y compris un nouveau projet Metroid et une nouvelle IP. Il semblerait donc que le jeu Bayonetta 3 soit une exclusivité Nintendo Switch…Sources : http://twinfinite.net/2017/09/hideki-kamiya-appears-to-tease-bayonetta-3-in-response-to-fan-tweet/ et http://boards.4chan.org/v/thread/389485696/bayonetta-3-now-in-development-it-will-be

posted the 09/07/2017 at 06:40 AM by link49