Michael Jackson a toujours adoré les ambiances gentiment effrayantes, les américains ont un mot pour ça, « spooky », que l’on peut traduire par « ce qui fait gentiment peur ». Son clip le plus célèbre « Thriller » en est l’illustration parfaite. A l’approche d’Halloween, ses plus grands tubes « spooky » sont rassemblés pour la première fois sur un album exceptionnel. Pour l’occasion, un inédit vient compléter un tracklist anthologique avec un tout nouveau mash-up du duo de DJ internationalement reconnus The White Panda, basé sur les titres « Blood on the Dancefloor », « Dangerous » et « Leave Me Alone ». Les artworks des deux formats – CD et double vinyle couleur – comprendront un accès à la première expérience de réalité augmentée créée pour un projet Michael Jackson. Le vinyle de « Scream », qui sortira juste avant Halloween, sera une double rondelle en édition limitée dont l’une sera fluorescente dans le noir : spooky ! …Avec en plus un poster exclusif !

Le nouvel album de Michael Jackson aura droit à une sortie en vinyle. Par contre, il sortira que le 27 Octobre. Le CD lui sera bien disponible le 29 Septembre comme la confirmé michaeljackson dans son article.