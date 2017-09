Yo la communauté, j'ai besoin de votre avis sur un sujet en particulier. Voilà, j'ai acheté une Switch le jour de sa sortie souhaitant profiter de son jeu star de lancement, à savoir 1 2 Sw...euh Zelda évidemment. Alors voilà, cette oeuvre est pour moi une véritable réussite sur de nombreux points et elle restera gravée dans mes souvenirs pour de nombreuses années. Mais ce n'est pas la raison de mon post aujourd'hui.En effet, même en cette heure tardive, j'affronte avec conviction la dure épreuve du sommeil pour écrire ces quelques ligne sur ma déception autour de la nouvelle console de Nintendo. Pour aller dans le vif du sujet, je souhaite revendre la machine, car elle ne me correspond pas du tout, que ce soit dans son concept comme dans son offre software à venir. Xenoblade 2 me laisse totalement indifférent, Fire Emblem Warriors osef ou Mario Odyssey qui ne me fait pas bander du tout. Bref, je regrette profondément d'avoir céder à la tentation aussi rapidement.Voilà, avec l'argent de la revente, je souhaiterai me faire plaisir et me prendre RE7 avec le PSVR. D'une part, car le jeu d'horreur est mon genre préféré, mais aussi parce que l'expérience autour de la réalité virtuelle est quelque chose de totalement nouveau pour moi et j'ai envie de découvrir de nouvelles émotions avec ce média. Donc voilà, j'aimerai savoir, pour ceux qui ont le casque de Sony, ce qu'ils pensent du hardware en globalité, de l'offre software autour du dispositif et surtout, est-ce que cette technologie a un véritable avenir à vos yeux ?Merci d'avance pour vos réponses