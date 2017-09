Voici une Information concernant le jeu Super Mario Odyssey :Les box des 3 Figurines Amiibo révèlent le nom de trois nouveaux royaumes : Lake Kingdom, Snow Kingdom et le classique Mushroom Kingdom. On a les noms, mais on n’a pas d’aperçu de ces royaumes pour le moment. Enfin, la jaquette européenne définitive a été dévoilée :Mario en tenue mexicaine a été supprimé, comme aux USA, et la PEGI est passée de 3 à 7. Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch sortira chez nous le 27 octobre 2017…Source : https://gonintendo.com/stories/289298-super-mario-odyssey-amiibo-boxes-reveal-3-more-kingdoms?page=1