"Je ne pense pas que l'on puisse parler d'entrave. C'est une manière de percevoir les jeux et leurs utilisateurs, je m'en suis rendu compte avec Splatoon. Les gens voient Splatoon, puis ils voient Overwatch. Ce sont deux jeux complètement différents. Overwatch est un jeu où l'on se sert soi-même : on lance le jeu et on se dit : "Hey, j'aime ce mode, j'aime ce personnage, et je ne vais jouer que ce personnage dans ce mode, et sur cette carte."



Cependant, il explique que cette approche à la carte, visiblement plutôt occidentale ne fonctionne pas forcément au Japon, et que c'est avant tout une question de mentalité et d'habitude :



"Mais au Japon, tout est ajusté. Vous avez sans doute entendu Sheena Iyengar (NDT : Enseignante à la Columbia) à la conférence TED Global, dans laquelle elle explique être allée dans un restaurant a demandé du sucre avec son thé vert. "On ne met pas de sucre dans le thé vert" en ajoutant même "Nous n'avons pas de sucre". Elle a donc commandé du café, qui est arrivé avec du sucre ! Au Japon, il y a une sorte de mentalité qui fait dire "Voici ce qu'on a fait pour vous, et voici comment nous pensons que vous en profiterez le mieux" C'est pourquoi les cartes entrent en rotation toutes les deux heures, et que les modes changent dans Splatoon 2."



Enfin ce dernier ajoute même, prenant les devants sur la question du journaliste :



Vous vous dîtes : "J'ai acheté ce jeu, pourquoi ne pourrais-je pas y jouer comme je veux ?" Ce n'est pas comme ça que nous pensons. Oui, vous avez acheté le jeu, mais c'est nous qui l'avons fait, et nous sommes plutôt confiants sur la manière dont il devrait être joué. Si vous nous rejoignez et que vous réussissez à vaincre vos réticences de base, vous allez vous amuser avec ce jeu. Vous allez vraiment l'aimer.