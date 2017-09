Voici une Information autour d’un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Dévoilé la semaine dernière, le jeu No More Heroes : Travis Strikes Again a été annoncé comme une exclusivité Nintendo Switch, et devrait le rester. Suda51 a voulu travailler sur une console Nintendo car chaque console de ce constructeur possède des fonctionnalités nouvelles et innovantes que les autres ne peuvent pas offrir. Il ajoute que le jeu No More Heroes : Travis Strikes Again tirera parti des spécificités de la Nintendo Switch, révolutionnaire selon ses dires. Enfin, il précise que le jeu restera une exclusivité Nintendo Switch, puis précise, peut-être. Pour rappel, le jeu No More Heroes : Travis Strikes Again sortira l’année prochaine…Source : http://wccftech.com/new-no-more-heroes-switch-exclusive/