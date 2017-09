Bonjour, petite question, je suis a la fin du jeu, je suis en train de me battre contre la Nourrice de Mergo, simplement j'ai pas encore fait le dlc, est t'il possible de le faire juste après l'avoir vaincue ou pas le choix, je dois le faire avant sous peine de le recommencer en ng + ?



Autre question, le DLC est apparemment extrêmement difficile, beaucoup plus que le jeu de base qui malgré quelque passages tendus, ma pas réellement poser problème, j'ai moins galérer que dans Dark Souls. Donc ma question est la suivante..



Est t'il préférable de faire le dlc en ng + ou je peux m'y lancer maintenant? Je suis niveau 111.



Merci d'avance pour vos réponses ^^