Comme d'habitude j'essaye de vous tenir au courant de ce qui débarque en figurines et autres statuettes en DB au Japon et il y a du lourd en approche.j'y reviendrais pour ceux que ça intéresse à proximité des dates de sorties en France avec des fiches plus détaillées.Je vous pose également cette vidéo qui annonce du lourd notamment duqui a sans doute une chance de sortir chez nous etqui s'annonce pas mal.