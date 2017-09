Voici une Information autour du jeu Knack 2 :Le jeu vient d’être testé par Gamekult, qui lui attribue la note de 5/10, soit la pile la moyenne. Il obtient un point de plus que le premier :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 est maintenant disponible, le jeu sortant officiellement le 06 septembre 2017 en France…Source : https://www.gamekult.com/jeux/knack-2-3050638337/test.html

posted the 09/06/2017 at 02:52 PM