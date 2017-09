Après plus de 6 mois d'attente j'ai enfin décidé de passer à la caisse, ma tendance aux achats compulsifs a reprit le dessus sur moi450 balles pour un seul et unique jeu, et ça pour encore très longtemps, à la base je la voulait pour Luigi Mansion 3 mais ayant pu tester la console chez ma soeur hier, je me suis dis à quoi bon attendre, elle baissera pas puis BOTW m'a assez plu surtout pou me faire patienter sagement jusqu'aux prochains jeux Switch mais encore PS4.Bref toujours étonné par sa taille, par contre gros bémol, j'ai mal foutu la protection en verre trempée, je suis vertEt j'ai même pas ramené ma Wii U, elle deviendra bien un jour ou l'autre collector au vu de ses ventes.Par contre j'aurais une question, pour charger les joycon c'est en les mettant sur l'écran en mode dock ?Et quand est-ce que on devra payer un abonnement ?