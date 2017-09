Il y a peu, le YouTubeur Dee Batch a assisté à un événement où il a pu mettre la main sur plusieurs titres attendus pour les mois à venir, dont Assassin's Creed Origins. A la suite de ce rendez-vous, l'utilisateur a publié une vidéo qui indiquait que cet opus bénéficierait d'un mode 1080p 60 fps sur Xbox One X.



Nos confrères de Dualshockers ont contacté directement Ubisoft afin de vérifier la véracité de l'information, et voici la réponse qu'ils ont pu obtenir :



"C'est trop tôt pour le dire, étant donné que le framerate du jeu n'a pas encore été bloqué. Notre objectif est de tirer pleinement partie de la puissance du matériel à disposition, pour fournir la meilleure expérience possible sur toutes les plates-formes. Assassin's Creed Origins utilisera une résolution dynamique, afin de s'assurer un framerate homogène et la meilleure image possible dans toutes les situations."