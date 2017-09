Putain cette One commence à me les briser sévère. J'ai déjà dit que j'avais regretté de l'avoir acheté, cette console, mais là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vaseJe vous explique vite fait. Après avoir vu vite fait Lundi soir sur le site de micromania que Dishonored 2 était affiché à 15 boules, je vais vite fait au micromania a côté de chez moi, celui de chatelet les halles.Une fois arrivé la-bas je vois un exemplaire de Gears 4 pas trop cher (19 boules) et ne l'ayant pas pris Day One (je considère les mécaniques de gears complètement obsolètes) je décide de me laisser tenter pour voir ce que ça donne.Bien mal m'en a pris.Une fois arrivé chez moi je fous le jeu dans la console et là surprise, une Mise à Jour de 43 go à DL43 PUTAIN DE GOJ'habite le centre de paris et ait donc une bonne connection ADSL mais bordel, pas à ce point là. Résultat la console reste allumé toute la nuit pour dl cette MaJ de merde, sachant que j'avais même pas encore foutu Dishonored dans la console depuis son achat.Aujourd'hui réveil rapide, je vais sur Gamekyo pour commenter rapidement sur plusieurs sujets et après bouffer, je me dis que je vais lancer le jeu vu que la mise à jour a fini de DL durant la nuit.ET LA ENCORE UNE BELLE SURPRISE, UNE AUTRE MAJ DE 7 GO CE COUP-CIhainsaw:hainsaw:MAIS LA PUTAIN DE SA MERE, C'EST POSSIBLE DE JOUER SUR CETTE GEN OU ALORS ON PASSE NOTRE TEMPS A REGARDER UNE BARRE DE POURCENTAGE DE DL DEFILER ?Et ici pas possible de dire que tu vas pas foutre l'appli à jour pour jouer le plus vite possible comme sur PS4, non mon cochon, T'EST OBLIGE DE DL CETTE MAJ DE MERDE POUR JOUER, MEME EN SOLO.Avec de la chance je jouerais ptêtre demain ou si le sheitan s'empare de moi avant j'irais balancer cette console de merde par la fenêtre vu qu'elle est impossible à refourguer (modèle FAT 500 go).Si vous me cherchez, je serais probablement à Redmond en train de trucider du gros connard, mais MS c'est adieu en ce qui me concerne.Certains diront "Ouais mais c'est ta connexion blablabla" ou diront carrément que c'est de ma faute, eh bé ils peuvent aller se faire enc*ler. Si c'est ça qu'est devenue le JV aujourd'hui alors dsl de balancer la bombe mais ça pue la grosse merde