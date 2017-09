Je suis de retour de vacances et je viens d’apercevoir mes 2k abonnés ! Merci encore à tous ! Et pour fêter ça : Un ptit Giveaway avant le retour des vidéos en septembre ! ?Pour participer : Commente ou clique ici : https://gleam.io/kMkI9/giveaway-2k-subscribers-youtube- Lots présentés :- Pandikey : Jeux PC et Console à 70% via : http://mlbies.com/vjVwhh - Code Promo : HUSO- Pochette Waterproof : http://mlbies.com/puFwhB - Black Desert Online : https://www.blackdesertonline.com/