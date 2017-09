Hier soir, Disney et LucasFilm ont annoncé un gros changement pour Star Wars IX dans un communiqué, affirmant que les studios et le réalisateur Colin Trevorrow avaient décidé d'arrêter leur collaboration à la suite d'un différend entre leurs visions du projet. Résultat : le neuvième épisode n'a plus de réalisateur.



Un changement qui avait déjà été effectué pour le spin-off sur Han Solo, où Phil Lord et Christopher Miller avaient quitté le navire en plein tournage, obligeant les studios à faire appel à Ron Howard (il y a pire), et Josh Trank avait également abandonné le projet de film sur Boba Fett. Réalisateur de Star Wars, un poste qui porte la poisse ? Vu l'enjeu, la pression doit beaucoup jouer.



Colin Trevorrow s'était fait remarquer avec Safety Not Guaranteed puis avec Jurassic World, mais son dernier film The Book of Henry a fait un four. Il faut désormais que Disney et LucasFilm trouvent un nouveau réalisateur pour Star Wars IX, certaines rumeurs indiquant un retour de Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story), voire de J.J. Abrams (Star Wars: Le Réveil de la Force). Affaire à suivre, les studios doivent donner de nouvelles informations concernant Star Wars IX très prochainement, sa date de sortie étant pour l'instant fixée au 24 mai 2019.