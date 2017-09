En effet, on vient d'apprendre lors d'une interview de Kotaku avec Kitase que les théories des fans se sont révélés être fausse.En effet, le débat énorme sur le fait que Linoa est Ultimecia a enfin pris fin. Linoa n'est pas Ultimecia. De nombreuses victimes ont été retrouvés morts dans leur appartement en apprenant la nouvelle.Ensuite, l'autre théorie est en rapport avec la mort de Squall dans le 1er CD. Elle-aussi a été détruite.Suite à cette interview de Kitase, Tabata aurait fait un communiqué '' Moi, j'ai tout détruit dans Versus13. Au moins,il y'a pas de théorie de merde dans mon FF, c'est clair et net sans bavure! Les complots, je les ai anéantis. http://kotaku.com/is-squall-really-dead-final-fantasy-producer-addresses-1800007113 > Voila pour ceux qu'ils veulent voir l'interview complet.

posted the 09/06/2017 at 11:19 AM by lion93