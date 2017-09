Yop la communauté ,Voilà mon Sony Xperia Z3 compact commence petit a petit a rendre l’âme au bout de 3 années de service intense , du coup je regarde un peu les téléphone portable du moment , a la base je voulais pas mettre + de 450 euros grand max , sauf si gros coup de cœur , la peut-être...J'ai regardé un peu des test de téléphone du moment , et je vois que le Samsung S8 , est un des mieux , mais le prix fait mal au cul ... 800 euros chez nous.J'ai finalement trouver un site Italien qui fait de sacré prix , mais je sais pas trop si je peux avoir confiance en ce site... le connaissez vous ?Voilà le site :https://globalworkmobile.it/On peu donc y trouver des Samsung S8 pour 520 euros !https://globalworkmobile.it/smartphone/87726-samsung-galaxy-s8-sm-g950f-sim-singola-4g-64gb-nero-8806088686684.htmlDonc je me tâte un peu du coup ... vous en pensez quoi ?Des téléphones a me conseiller ?Des avis ?Merci d'avance !

posted the 09/06/2017 at 11:03 AM by rockin