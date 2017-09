Avec les vacances dernières nous et la rentrée, mon seul espoirs de me remonter un peu le moral est de me dénicher des cadeaux sympas pour les fêtes de fin d'année.Et en suivant l'actualité je suis tombé sur cette choses que je dois posséder absolument, Monopoly Dragon Ball Z Je copie/colle l'article que j'ai luIl est d’ores et déjà disponible à cette adresse :Le Monopoly Dragon Ball Z en version française inclus 6 pions collector : épée de TRUNKS, Capsule, Dragon Ball à 4 étoiles, Dragon Radar, Armure Saiyenne et une Carapace de Tortue.Le Monopoly Dragon Ball Z contient également :-Un plateau de jeu,-6 pions à collectionner,-28 titres de propriété-16 cartes Capsule Corp.-16 cartes Red Ribbon,-2 dés,-32 maison renommées Kame House,-12 Hotels renommés salle de l'Esprit et du Temps,-1 paquet de billets : Zeni.AUGMENTEZ VOTRE FORCE DE COMBAT !Dans cet épisode de Dragon Ball Z, retrouvez les guerriers Z dans un combat inédit de lancer de dés et de gestion immobilière !Recrutez des guerriers légendaires comme GOKU, VEGETA et GOHAN, pour progresser dans cette aventure du Monopoly Dragon Ball Z !Tentez de devenir le guerrier le plus riche au monde, mais méfiez-vous des cartes Capsule Corp. Et Armée du Red Ribbon qui pourront ralentir votre combat.Des alliées comme BULMA et TORTUE GENIALE pourront vous aider dans votre quête de grandeur !Arriverez-vous à acheter tous les titres de propriété pour devenir le plus puissant ?Vous le saurez en jouant au plus vite au Monopoly Dragon Ball Z !