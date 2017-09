Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le plus grand revendeur espagnol, Media Markt, vient de lister le jeu et affiche une date de sortie fixée au vendredi 15 décembre 2017. C’est le deuxième revendeur a mettre une date de sortie durant le mois de décembre. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle de la part de Nintendo…Source : http://wccftech.com/xenoblade-chronicles-2-nintendo-switch-december-15/

posted the 09/06/2017 at 09:31 AM by link49