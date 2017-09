9,2/10En gros, ce n'est pas le meilleur film tiré d'un bouquin de Stephen King (Shining ?) mais c'est la meilleure adaptation de l'univers King (nuance donc), à savoir très fidèle au bouquin et sachant capter les besoins de l'auteur à pousser la psychologie des personnages.Jugé excellent donc, et avec un clown "effrayant".

Who likes this ?

posted the 09/06/2017 at 07:32 AM by shanks