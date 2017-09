Voici une « Information » autour de la Xbox One X :Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, déclare qu’il faut se méfier des déclarations de Microsoft concernant les fortes réservations de Xbox One X dans le monde. Cela dit, il prévoit 1 million de Xbox One X vendues dans le monde entier durant sa période de lancement, ce qui n'est pas nécessairement une bonne performance.Sur l’ensemble de l’année 2017, il estime que Microsoft écoulera 2 millions de Xbox One X dans le monde. Il estime également que la console dépassera les ventes de la Ps4 Pro, mais pas celles de la Ps4 dans leur globalité. Pour rappel, la Xbox One X sortira dans le monde le 7 novembre prochain…Sources : http://gamingbolt.com/michael-pachter-says-xbox-one-x-sales-will-probably-be-1-million-this-holiday-talks-about-units-allocation et http://wccftech.com/xbox-one-x-will-outsell-ps4-pro/