C'est via le compte Twitter officiel du jeu que Bluehole Studio annonce fièrement que les 10 millions d'exemplaires ont été atteints depuis le lancement en Early Access en début d'année.



Pour rappel, PUBG a détrôné DOTA 2 il y a quelques jours sur Steam, du jamais vu pour un jeu non créé par Valve.



La version finale sur PC arrivera, si tout va bien, en fin d'année accompagnée de la version Xbox One.