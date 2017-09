Ayant déjà eu pour projet de me prendre la Switch soit en fin d'année, soit pour la sortie de Luigi Mansion 3, il se pourrait bien que demain le projet soit anticipé après avoir eu pour la première fois la console dans les mains chez la sister, connaissant la politique monétaire de Nintendo et qui faut le dire radine, à quoi bon attendre davantage la console ne baissera certainement pas, ou alors de 20 euros...Déjà première surprise, la prise en main de la manette ( avec le joygrip je sais pas comment dire ) est très confortable je ne comprend pas les critiques à ce sujet, du moins sur Zelda BOTW.Je pensais pas qu'elle était aussi petite idem pour le dock, je trouve même l'écran trop petit encore pour moi, pour me dire que je vais y jouer pleinement en nomade ( n'étant pas fan de base de ce mode de jeu là ( le consoles mobiles ) ) le cadre noir qui entache un peu le design aurait pu être exploité entièrement je trouve, bref c'est qu'un détail je jouerais que en TV 90% du temps !passons au seul et unique jeu que j'ai pu tester, Zelda Breath Of The Wild !Alors que ce soit très clair, je savais que graphiquement ce n'était pas jojo mais là franchement au première abord whao, que ça fait mal aux yeux que ce soit les textures, le popping, l'aliasing et les ralentissement, c'est vraiment dur pour moi au début que de m’immerger vraiment, je m'attendais à mieux en me disant que ce que je voyais sur le net ne rendait pas forcément les coups mais non.MAIS alors voilà après plus de 2 heures de jeu peu à peu les défauts visuels sont assez devenu secondaire, je rappelle que c'est mon premier Zelda, et je dois dire que pour le moment je le trouve super et intuitif, le fait de prendre son temps, de réfléchir comment aborder une situation, notamment lorsque je dus atteindre l'un des deux sanctuaires présents dans une zone enneigée ... problème mon Link est quasiment à poil et rien n'y fait, pas moyen de passer jusqu'à que je eu l'idée de manger un piment, hélas rien, l'effet s'étompa direct, seconde idée utiliser ma torche afin de traverser la zone, problème encore, pas de feu dans les environs, enfin si mais bien trop loin, du coup en cherchant un peu dans mon sac pour voir ce que je pourrais bien faire, je vois un beau et magnifique silex, ni une ni deux je prend ma plus belle hache et op j’abats le premier arbre face à moi afin d'y récupérer un tas de bois et le mettre en feu avec mon petit silex , et voilà je peux enfin traverser !Puis par la suite d'ailleurs j'ai appris à cuisiner et je me suis rendu compte que j'aurais très bien pu faire cuire 5 piments et op être résistant au froid pendant 15 minutes :@ mais c'est pas grave...Bon voilà c'est qu'un détail mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu dont je ne m'étais jamais intéressé ( les anciens du moins, pas ma génération ) je regrette tout de même le manque d'histoire mais à la fois je me dis que c'est aussi grâce à ça que je l'apprécie aussi ? mais putain c'est vraiment du gâchis qu'il ne soit pas plus abouti visuellement quoi, j'ai beau passer outre j'y pense quelques fois.Par contre en mode nomade c'est assez le jour et la nuit je trouve, c'est bien plus propre et coloré dans cette configuration là je trouve, l'écran est vraiment top.Il est bien trop tôt pour donner mon avis sur ce BOTW qui nécessite des heures et des heures de jeu mais en tout cas c'est bien mieux de ce à quoi je m'attendais, bref demain ça sera la bonne pour moi je pense, dépenser 500 balles pour un seul jeu ça va faire mal aux fesses, surtout que rien ne m'intéresse d'ici mi 2018 sur cette console hormis Splatoon 2 et Mario Odysée (peut-être), mais j'ai bien pris une Pro pour au final peu d'améliorations, bon elle n'était que à 200 euros, mais bon le PSVR 500 balles aussi, et pas sûr qu'il soit plus rentable que cette switch en temps de jeu !Question au sujet de BOTW, Link ne sait pas aller sous l'eau ?La prendre demain c'est une bonne idée, quelqu'un sait si des choses sont prévu d'ici la fin d'année ?