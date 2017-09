Onsait encore peut de chose sur ce projet, si ce n'est que le titre s'intituleraet qu'il sera dévoilé à Tokyo le 14 septembre dans la VR Zone de la firme nippone de Shinjuku, ou l'on peu déjà s'amuser à des experiences Mario Kart, Evangelion, Ghost in the Shell ou encore DBZ.Néenmoins on peu supposer en regardant le site officiel et le teaser du jeux, plusieurs éléments :-uniquement dédié aux salles darcade?-le jeu proposerait des combats pouvant proposer jusqu'à 8 bornes-Gundam VR serait proposé à la fin de l'année