Bonsoir à tous, J'ai une question : Est ce que Nintendo compte nous mettre un eshop qui ressemble à quelque chose un jour ? Ou autre chose ? On m'a dit que en 2018 le service en ligne payant va arriver mais ça veut dire que il y'aura une refonte de l'eshop ? Ou ça va rester comme ça ? Parce que la sérieux pour moi c'est du niveau d'une console chinoise là... Donc si quelqu'un à une infos je suis preneur, parce que POUR MOI je trouve que la console fait un sans faute, sauf en ce qui concerne les fonctionnalité en ligne malheureusement. Quand je passe du psn de ma ps4 à l'eshop de la switch le choc est violent quand même, en 2017 c'est chaud après si ça a été annoncé qu'ils allaient faire un truc digne de ce nom autant pour moi j'ai du manquer la news, d'où ma question.

Like

Who likes this ?

posted the 09/05/2017 at 06:58 PM by genjitakiya