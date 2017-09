Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Andrei Lazarescu précise tout d’abord que FIFA 18 ne sera pas le seul FIFA sur Nintendo Switch, les autres sortiront également ultérieurement dessus. Il ajoute également que la version Nintendo Switch du jeu FIFA 18 est le meilleure FIFA sorti sur portable jamais faite par EA Sports. Il a aussi expliqué pourquoi le mode The Journey n'est pas présent dans la version Switch. C'est tout simplement à cause du moteur Frostbite. Mettre le mode The Journey sur Nintendo Switch, ça serait mettre l’ensemble du moteur sur cette version. Pour rappel, le jeu FIFA 18 sortira le 29 septembre prochain…Source : http://gamingbolt.com/fifa-18-on-switch-is-best-portable-fifa-weve-ever-done-ea