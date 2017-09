Nicalis qui continue de supporter la Switch vient de teaser 5 nouveaux jeux dont 2 qui n'ont pas encore été identifiés, meme si certains believe sur du Megaman Zero pour le 4eme de la premier ligne (ce qui serait assez fort de la part de l'editeur) et Knight Terrors pour le dernier de cette meme ligne.Le premier est Code of Princess, un peu vu comme un Guardian Heroes du pauvre lors de sa sortie sur 3DS. Ce portage n'est pas une surprise vu que trois personnages du jeu figure dans Blade Strangers , le jeu de combat de Nicalis regroupant plusieurs licenses comme Cave Story.Le second est le jeu de plateforme VVVVVV et le dernier fut deja teasé il y a un bout de temps vu qu'il s'agit de 1001 Spikes