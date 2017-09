Résumé

Pour rappel c'est demain que Resident Evil Vendetta sort en Bluray,4k et dvd en France il devrait être trouvable pour 14,99€ en Fnac,Cultura et autres grands magasins.Le film est produit pardistribué paret réalisé paretferont équipe pour lutter contre une nouvelle menace d'envergure.fait également son apparition elle qui a abandonné les armes pour devenir chercheuse.La menace réside cette fois chez un Trafiquant d'armesqui a perdu pratiquement toute sa famille le jour de son mariage suite a une tentative d'assasinat et qui s'est tourné vers le bio-terrorisme pour assouvir sa vengeance.