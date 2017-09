Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Concernant les ruptures de stock, elles viennent en partie du fait que Nintendo n’avait pas anticipé une demande aussi forte. Cependant, Nintendo ne possédant pas d’usine, il externalise sa production dans des usines chinoises. Mais les pièces proviennent de différentes usines, il est donc difficile d’avoir les pièces rapidement. En fait, la console est devenue assez vite populaire car le marché japonais est favorable au console portables alors qu’en Occident, ce sont les consoles de salon qui sont populaires, et la Nintendo Switch combine ces deux caractéristiques. Niveau objectif, Nintendo espère actuellement en vendre 10 millions d'unités dans le monde cette année, mais pense qu'en réalité, il y a 20 millions de personnes qui veulent vraiment en acheter une. Nintendo est donc incapable de prévoir quand les ruptures de stocks s’arrêteront…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-unsure-switch-shortage-will-end-japan/

