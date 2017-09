Fan de la série Worms. Je me suis décidé de me prendre Worms BattleGrounds, il était en promotion à 5euros sur le PSN.Hélas, j'ai vraiment été déçu en 4H de jeu. Je sais pas si la campagne débloque des choses pour le multi local mais sur Armageddon, on avait carrément plus de choix.Le mode multijoueur contre IA ou des potes s'avère être limité. Je me souviens des choix d'armes,des maps et des modes de jeu sur armageddon , BattleGround fait pâle figure, on est limité niveau MAP, on est obligé de les faire soi-même, si on veut quelque chose de correct. On est limité en nombre de Worms sur le terrain quand on est à 4 équipe alors que dans l'autre c'était pas le cas.L'utilisation de la Corde, je l'a trouve vraiment chiante à manipuler comparé aux anciens Opus.Bref, c'est une petite déception.