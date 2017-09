Mais seulement sur PS4 et PS3 pour le moment.L'application est disponible dès maintenant sur le store des consoles.Amazon Video propose des séries exclusives à la plate-forme du géant Américain ainsi que des films (dont Vanilla Sky, un de mes films préférés ever)Apparemment , Gran Turismo Sport se lancera avec un épisode de The Grand Tour.L'offre Prime est plutôt intéressante car elle ne coute que 50€ l'année (comparer à Netflix avec 10€ /mois) et gratuit pendant 30 jours.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Gran Turismo Sport - Edition Collector 129.99€ Gran Turismo Sport 59.99€ Gran Turismo Sport - Edition Spéciale (Steelbook) 79.99€