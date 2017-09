Voici une Information autour du jeu Metroid : Samus Returns :Le magazine japonais Famitsu à tester les jeux suivants :- Uncharted : The Lost Legacy (Ps4) : 9/9/9/10 [37/40]- Pro Evolution Soccer 2018 (Ps3/Ps4) : 9/9/8/9 [35/40]- F1 2017 (Ps4/Xbox One) : 8/8/8/8 [32/40]- Metroid : Samus Returns (3DS) : 8/8/8/8 [32/40]- Piczle Lines DX (Nintendo Switch) : 7/7/7/7 [28/40]- Kid Tripp Run (3DS) : 7/7/7/6 [27/40]- Symphony of Eternity (3DS) : 6/7/6/5 [24/40]Notons que la meilleure note est attribuée cette semaine au jeu Uncharted : The Lost Legacy. Le jeu Metroid : Samus Returns obtient aussi une bonne note. Pour rappel, cette exclusivité 3DS sortira le 15 septembre prochain…Source : http://gematsu.com/2017/09/famitsu-review-scores-issue-1501/