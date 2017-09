Fort de son succès depuis bientôt 2 ans,continue d’étoffer son contenu à l'occasion de sa 3 ème saison pour le plus grand plaisir de sa communauté de par l'arrivée, aujourd'hui de l'extensionEh bien... pas mal de choses ! commençons par l'arrivée de 3 nouveaux opérateurs dontaxée sur l'offensive équipée d'un T-95 LSW avec un chargeur tambour, son gadget de prédilection est la «Candela» une grenade flash multitâche qui peut-être lancé comme une grenade traditionnelle, au sol ou bien à la manière de Fuse, à travers les murs, à savoir que Ying disposera de 3 grenades flash par partie et en sera immunisée (seulement des siennes)., Opérateur défensif mixte, aussi bien utile pour sécuriser une zone de par ses pièges que pour contourner ses ennemis, Ela dispose d'un fusil d’assaut Skorpion Evo III A1 de chargeur à grande capacité (50), «mine Grzmot» est son gadget lui permettant de désorienter ses ennemis à l'approche de ce dernier vers la mine autocollante, Ela pourra également une fois à terre déployer sa mine en la lançant afin de retarder sa mise à mort et pourquoi pas y échapper., Opérateur défensif, il disposera comme gadget des «mine Gu» redoutables une fois que le poison présent dans les flèches de cette mine atteint leur proie, causant un état d'empoisonnement sur les ennemis tant que ce dernier ne les aura pas retirées ce qui le rend vulnérable pendant ce temps-là étant dans l’incapacité de courir également, et oui j'avis bien dit qu'elles étaient redoutables ! A savoir que ces mines Gu seront invisibles hormis pour IQ qui pourra facilement les repérer grâce à son gadget.Lesion débutera la partie avec 1 seule mine mais recueillera 6 autres au cours de la session, il suffit juste de patienter 35 secondes entre chaque réception de mine Gu. Quant à son arme principale il s'agit du T-5 SMG.Nouveau terrain de jeu !Ajout de la nouvelle map «Theme Park», un vieux parc d'attractions situé non loin de la ville de Hong Kong abandonné puis réquisitionné par des dealers laissant apparaître à certains endroits de la map la présence de drogues, de nouveaux skins pour vos armes sont également disponibles ( vue d'ensemble en vidéo présente ci-dessus ).Outre tous ces nouveaux ajouts liés à l'extension Opération Blood Orchid, Ubisoft en profite pour sortir une nouvelle MAJ apportant tout un tas de résolutions de bugs rapportés par les joueurs mais surtout d'amélioration technique pour son jeu, comme notamment une meilleure gestion de la lumière et sa réflexion qui parfois avait tendance à éblouir de trop le joueur et inversement, amélioration visuelle et globale du jeu, textures plus fines, ciel davantage détaillé, revu de la modélisation de certains personnages du jeu, Valkyrie entre autre, pas moins de 1300 bugs résolus, désormais les parties privées comme la chasse aux terroristes se feront directement sur les serveurs du jeu, équilibrage des opérateurs Jackal et IQ, équilibrage des dommages de certaines armes ... et bien d'autres corrections en liste dont vous prendrez connaissance au lancement du jeu.Rainbow Six Siege: Opération Blood Orchid est donc disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One, n'attendez plus !