Après avoir attisé la curiosité de tout amateur de jeux d'horreur en 2013, les développeurs de Scorn, premier jeu du studio Ebb Software, ont lancé aujourd'hui une campagne de financement Kickstarter afin de pouvoir parfaitement peaufiner leur travail. Cette campagne permettera donc de finaliser la première des deux parties du jeu. L'occasion de profiter d'un nouvelle vidéo de gameplay ainsi que d'une démo si vous décidez de soutenir le projet. Scorn est donc un FPS horrifique vous larguant dans un environnement... disons singulier où il appartient au joueur de comprendre les tenants et aboutissants de cet étrange univers, tout en composant avec la faune locale. Le jeu propose d'excellents graphismes, une ambiance glauque à souhait. Chaque action (ouverture des portes, activation de mécanismes, recharges des armes) est directement réalisée par l'avatar et prend donc un certain temps, de quoi influencer le gameplay. Sortie de la partie 1 annoncée pour octobre 2018, à l'heure actuelle... Lien Kickstarter : [URL] http://www.kickstarter.com/projects/1777595379/scorn-part-1-of-2-dasein/description [/URL]

posted the 09/05/2017 at 10:57 AM by lusso