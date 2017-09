Même si il ne révolutionnera pas le genre et ne marquera pas forcément les esprits pour la majorité, incontestablement ce second épisode semble avoir convaincu bien davantage la presse au vu du gap de ses notes par rapport au premier qui peut d'ailleurs encore évolué encore plus positivement comme négativement !



Est-ce que parmi vous il y en a qui ont pu l'essayer ? qu'en avez-vous pensé ou que pendez-vous de ce Knack 2 après avoir visionné cette vidéo réalisée par Carole et Julien ?



Personnellement, quand bien même il s'annonce meilleur, il n'est toujours pas à mon goût et je trouve que visuellement même si c'est très nette à l'image, pas d'aliasing, ça reste très en deçà des performances de la console, mais bon ne faisons pas comme-ci il était le seul à ne pas bénéficier des performances de la machine mais qui dans le même temps d'autres ne s'en sont pas vu faire le reproche ( et pas que sur PS4 d'ailleurs ) 2 poids deux mesures peut-être ?