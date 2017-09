Salut à tous !Je vous soumets une réflexion que j'ai maintenant depuis quelques semaines :Aujourd'hui, une ps4 slim coûte moins de 300€ dans sa version 500Go alors qu'une ps4 pro coûte 400€. D'après ce que j'ai vu un peu partout sur les vidéos, j'ai l'impression que le gain offert par la pro n'est franchement pas si énorme que ça, et qu'elle ne vaut pas les 100€ supplémentaires.Rajouter à cela qu'elle est bien plus imposante et qu'elle consomme carrément plus ! Personnellement, moi, ça me calme.Mais voilà, j'ai récemment fait l'achat d'un tv 4K et c'est vrai que l'idée de tâter des jeux optimisés pour me fait de plus en plus envie (surtout que le catalogue de jeux ps4 commence à ressembler à quelque chose maintenant).En regardant quelques vidéos comparatives entre les version ps4 et pro de certains jeux, j'ai vraiment l'impression que la plupart des optimisations n'apportent pas vraiment de plus... surtout en sachant que la 4K proposée par les jeux sont pour la plupart du fake 4K.Rajouté à cela que le plus gros bénéfice viendrait surtout de la HDR (qui pour le coup apporte un vrai plus sur les couleurs), et que cette dernière est même disponible sur les premiers modèles de ps4... l'intérêt de la pro s'amenuise encore plus.Pour enfoncer le clou encore plus profond, Microsoft sort sa one X d'ici quelques mois, et celle ci va faire passer la pro pour un bébé (niveau perfs). Et même si je ne pense pas qu'elle détrône la ps4, je l'imagine très bien grappiller suffisamment de part de marché pour que Sony se bouge et nous ponde une ps5 plus tôt que prévu et qui sera compatible avec le catalogue de jeux ps4 (je ne vois pas comment ils pourront passer à côté cette fois ci).Et enfin, dernier point, j'ai l'impression que Sony se focalise à fond sur la ps4 slim plutôt que de promouvoir leur pro. Il suffit de voir les bundles de consoles qui sortent pour voir que la ps4 pro est complètement mise de côté seulement quelques mois après sa sortie.Vous comprenez maintenant que je suis un peu perdu sur l'achat d'une ps4 : faut il se contenter de la slim ? la pro vaut elle ses 100€ de différence ? ne faut il pas mieux attendre la sortie de la one x pour une éventuelle baisse de prix de la pro ?Si vous avez des éléments de réponses, des avis, voir même que vous avez testé les 2 modèles je serais ravis d'avoir vos retours et surtout, que vous me convainquiez que la ps4 pro n'est pas qu'un attrape mouton