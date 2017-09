Je vous annonce que je vient de créer ma chaine Discord qui se nomme tout simplement "Sussudio Gaming"Ce sera une chaine principalement dédié au retrogaming et au monde.....de l'undergroundHooo yeaaaahh, underground, underground, underground babyLes avantages :- Les dernières news au sujet de l'émulation, du retrogaming et de la bidouille- Un espace "bon plan"Et pleins d'autres surprisesSur ce, je vous attend sur la chaine

Who likes this ?

posted the 09/05/2017 at 09:45 AM by sussudio