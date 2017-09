Voici une Information autour du jeu Knack 2 :Les tests tombent. Voici les notes obtenues par le titre :- Game Over Online : 95/100- PS LS - 85/100- God is a Geek 8.5/10- Gaming Target : 8.5/10- Hobby Consolas : 82/100- TheSixthAxis : 8/10- COGconnected : 8/10- EGM : 8/10- Attack of the Fanboy : 4/5- PSX-Sense.nl : 8/10- Twinfinite : 4/5- PushSquare : 8/10- Press Start : 8/10- Venture Beat : 80/100- PlayStation Universe : 8/10- Gamereactor : 8/10- Forbes : 8/10- VGN : 7.6/10- IGN Spain : 7.6/10- SpazioGames : 7.5/10- Multiplayer.it : 7.5/10- GamePro Germany : 7.5/10- Meristation : 7.5/10- Polygon : 7.5/10- IGN : 7.2/10- Vandal : 7.2/10- New Game Network : 70/100- Stevivor : 7/10- Everyeye.it : 7/10- Arcade Sushi : 7/10- Gamer.no : 7/10- Gadgets 360 : 7/10- Areajugones : 7/10- Trusted Reviews : 3.5/5- IGN Italia : 6.8/10- Jeuxvideo-live.com : 13/20- App Trigger : 6/10- Jeuxvideo.com : 12//20- Digital Trends : 6/10- CGMagazine : 6/10- GamesRadar : 3/5- Destructoid : 5.5/1010- Gamekyo : 5/10- Gameblog.fr : 4/10Et voici sa moyenne Metacitic actuelle :Et pour rappel, celle du premier :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira demain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1428560